Taylor Sheridan, creatore del franchise di Yellowstone, ha rotto ufficialmente il silenzio sulla fine della serie principale e sull’addio di Kevin Costner, la cui notizia era trapelata già a febbraio.

In una lunga intervista con l’Hollywood Reporter, Sheridan ha parlato dell’uscita di Costner dalla serie e della relativa uscita di scena del suo personaggio, il protagonista John Dutton:

La mia ultima conversazione con Kevin è stata riguardo a questo progetto che lo appassionava tanto e che voleva dirigere [l’epico western Horizon, ndr]. Lui e la rete televisiva discutevano sulla possibilità che riuscisse a girarlo durante le riprese di Yellowstone. Gli dissi che potevamo sicuramente organizzare le riprese intorno alla sua uscita di scena, cosa che abbiamo fatto. […] La mia opinione su di lui non è cambiata, ma una volta che sono stati coinvolti portavoce e avvocati abbiamo smesso di parlarci. È quello il momento in cui le persone iniziano a dire cose non vere, cercano di attribuire le colpe basandosi sul modo in cui la stampa o il pubblico sembra reagire. In molti hanno incolpato lui di tante cose, e non penso che nessuno meriti tutto questo. I suoi film sembrano essere una grande priorità per lui, ed è chiaro che vuole concentrarsi su di essi. Spero chiaramente che ne sia valsa la pena e che sia un bel film.

Sull’uscita di scena di Dutton, Sheridan è piuttosto dispiaciuto:

Purtroppo, troncherà la naturale evoluzione e conclusione dell’arco narrativo del personaggio. Non la altererà, ma la troncherà. […] Quel che è certo è che non sono solito fare cazzate con incidenti stradali. E riguardo al fatto che il destino di Dutton possa alterare l’ego di Costner, o insultarlo, è un danno collaterale che non prendo in considerazione quando penso al racconto.

Sheridan ha spiegato che la parte finale della stagione potrebbe non durare sei episodi, ma dieci:

Penso che se dovessero volerci dieci episodi, me ne concederanno dieci. Insomma, quello di cui avremo bisogno.

Come noto, i primi otto episodi dei 14 previsti per la stagione finale sono andati in onda nel 2022. I restanti sei, quindi, potrebbero ampliarsi e diventare dieci, soprattutto se lo sciopero degli sceneggiatori dovesse dare più tempo a Sheridan per rifinire in autonomia la storia.

