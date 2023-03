Yellowstone: Keanu Reeves sarebbe interessato ad apparire nella serie

Keanu Reeves ha svelato che potrebbe essere interessato a un cameo nella serie Yellowstone.

Durante la promozione di John Wick 4, l’attore ha infatti risposto alle domande di ET Canada, tra cui quella relativa alla possibilità che in futuro appaia in progetti diversi dalla saga action. La giornalista gli ha quindi chiesto se sarebbe interessato a un cameo in Yellowstone, la serie con star Kevin Costner, e Keanu ha ammesso:

Mi piacerebbe recitare in un progetto western. Quindi sì.

Che ne pensate? Vorreste vedere un cameo di Keanu Reeves in Yellowstone?

La serie vede protagonisti insieme al premio Oscar Kevin Costner anche Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di John Dutton (rispettivamente Beth, Kayce e Jamie), oltre a Cole Hauser, Kelsey Asbille, Gil Birmingham e Wendy Moniz-Grillo.

Nella prima parte della quinta stagione della serie, John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita nel Montana dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia rappresentata dalla Market Equities. Mentre problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette i Dutton, aspirazioni politiche e nuove relazioni e collaborazioni minacciano il loro futuro e quello del ranch. La posta in gioco si è fatta ancora più alta. Il potere ha il suo prezzo, i Dutton saranno disposti a pagarlo?

Nel cast della quinta stagione anche Forrie J. Smith, Jacki Weaver, Finn Little, Mo Brings Plenty, Dawn Olivieri, Piper Perabo e Q’orianka Kilcher.

Fonte: ET Canada