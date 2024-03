Anche se, qualche giorno fa, l’interprete di Beth Dutton, Kelly Reilly, aveva sminuito le voci relative alle guerre contrattuali in materia di compensi che lei, Cole Hauser e Luke Grimes starebbero portando avanti con la Paramount per prendere parte agli spin-off di Yellowstone (ECCO TUTTI I DETTAGLI), le nuove indiscrezioni parlano di trattative ancora in corso smentendo, di fatto, quanto affermato dall’attrice.

Come sempre, a fare luce sul retroscena di Yellowstone, è l’insider Matthew Belloni.

Gli spin-off di Yellowstone e le richieste monetarie del cast

Come noto, Cole Hauser, Kelly Reilly e Luke Grimes dovrebbero comparire negli – o nello – spin-off di Yellowstone per dare maggior continuità alla saga modern western una volta che la quinta stagione sarà giunta al termine nei prossimi mesi.

A tal proposito, nella sua newsletter, Belloni spiega che gli animo sono decisamente meno caldi rispetto a inizio febbraio, ma che si sta ancora trattando sulla paga:

La temperatura è calata, come sospettavo che sarebbe successo. Ma né Hauser né Reilly hanno ancora firmato. Stanno ancora spingendo per avere più soldi, intorno a 1 milione di dollari a episodio (inizialmente Reilly chiedeva 1,5 milioni di dollari e Hauser 1,25 milioni, mentre Paramount offriva 850.000 dollari). Sono più vicini a un accordo ora, ma non ci sono ancora.

Aggiunge anche che stando alle informazioni in suo possesso, le riprese dello spin-off dovrebbero partire subito dopo quelle del secondo blocco di puntate di Yellowstone 5 e che Taylor Sheridan starebbe ancora puntando ad avere due protagonisti di grande richiamo:

Mi è stato detto che il creatore Taylor Sheridan ha già elaborato la storia per lo spin-off e vorrebbe ancora che Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer recitassero insieme al cast della serie originale Hauser, Reilly e Luke Grimes. Tuttavia anche i nuovi attori non sono ancora a bordo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!