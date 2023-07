La situazione dei restanti episodi della quinta stagione di Yellowstone potrebbe essersi complicata ulteriormente. Secondo quanto rivelato, Kevin Costner non è più sotto contratto con Paramount Network, il che rende incerto il suo futuro nella serie drama. Secondo quanto riportato da Insider, nei documenti relativi al suo divorzio dalla seconda moglie Christine Baumgartner, l’attore ha dichiarato di non aspettarsi alcun pagamento per il suo lavoro nella serie quest’anno, ad eccezione dei “diritti di partecipazione contrattuale arretrati”.

“Nel 2023 guadagnerò molto meno rispetto al 2022. Questo perché non sono più sotto contratto per Yellowstone, la principale fonte di reddito dell’anno scorso“, si legge nel documento. “Ora, ogni compenso che otterrò da Yellowstone deriverà solo dai miei diritti di partecipazione contrattuale back-end, i cui importi non sono fissi. Il più recente report da parte del produttore di Yellowstone mostra che ora non mi è dovuto alcun denaro per la partecipazione“.

Vi ricordiamo che la quinta stagione di Yellowstone è andata in pausa lo scorso gennaio negli Stati Uniti e, all’epoca, Paramount Network aveva annunciato che la serie sarebbe tornata per la seconda metà della stagione nell’estate del 2023. Tuttavia, ben presto sono emerse notizie secondo cui la lavorazione di quegli episodi non era nemmeno partita, mettendo in dubbio la tempistica del ritorno, mentre altre notizie indicavano che Costner avrebbe abbandonato la serie dopo la quinta stagione. In seguito è stato annunciato che Yellowstone si sarebbe ufficialmente conclusa con la quinta stagione, con una serie sequel in arrivo.

