Yellowstone: è arrivato il Monopoly dedicato alla serie

In occasione del debutto della quinta stagione di Yellowstone, è ora disponibile sul mercato una edizione di Monopoly ispirata alla celebre serie western. Protagonista delle vicende è Kevin Costner, nei panni di John Dutton, il patriarca di una famiglia che controlla il più vasto ranch degli Stati Uniti in una zona di frontiera.

Nel gioco da tavola, i fan potranno trovare alcune delle location dello show, tra cui la casa principale del ranch dei Dutton, le stalle, le baracche, la baita di Rip & Beth’s, il resort Paradise Valley e il ranch Four Sixes. Incluse inoltre pedine collezionabili come il ferro da stiro, il cappello da cowboy, la corda, la sella, il toro e la fibbia della cintura.

La quinta stagione di Yellowstone va in onda negli Stati Uniti da domenica 13 novembre su Paramount Network. Nel cast della serie ci sono anche Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham e Gil Birmingham. Tra le promozioni a presenze regolari nelle fila degli interpreti ci sono inoltre Mo Brings Plenty, Wendy Moniz, Jen Landon e Kathryn Kelly.

Negli episodi inediti appariranno anche Josh Lucas nella parte del giovane John Dutton, Jacki Weaver, Kylie Rogers, Kyle Red Silverstein, Kai Caster, Lainey Wilson, Lilli Kay e Dawn Olivieri. La serie è co-creata da Taylor Sheridan e John Linson, coinvolti anche come produttori esecutivi. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Ricordiamo che la serie non sarà disponibile in streaming se non dopo molto tempo trascorso dalla fine della stagione su Paramount Network. Nel frattempo, però, Paramount ha messo in sviluppo diversi spinoff, come il prequel 1883, mentre la serie 1923 verrà trasmessa su Paramount+.

Cosa ne pensate della versione di Monopoly di Yellowstone? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

FONTE: Variety