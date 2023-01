Yellowstone: Taylor Sheridan sa già come vuole concludere la serie

Taylor Sheridan sembra abbia già le idee chiare per quanto riguarda il futuro della serie Yellowstone e saprebbe già come si concluderà la storia.

Wes Bentley, che nello show targato Paramount interpreta Jamie Dutton, ha condiviso l’interessante dettaglio.

Durante un panel che si è svolto al quartier generale del Sindacato degli Attori a Los Angeles nella giornata di venerdì, l’attore ha spiegato:

Mi ha detto che sa come vuole finirla. Ed è accaduto un po’ di tempo fa. Sono certo che non sapeva come ci arriveremo, ma so come si concluderà.

Bentley è inoltre convinto che il suo personaggio sia destinato a morire:

Non penso stia giocando. Vuole vedere che qualcosa resterà al figlio. Penso che si consideri morto da ancora prima dell’inizio della stagione. Ha già pensato a quello che accadrà dopo ciò che gli sta accadendo. Sa cosa gli capiterà e sta provando a ottenere il possibile compiendo delle mosse e sfruttando delle opportunità. Sta semplicemente tenendo il potere o sta cercando di fare qualcosa con il terreno? Penso che Jamie abbia delle domande valide su molte cose ed è ciò che lo rende complicato. Ha un buon motivo. Non agisce necessariamente nel modo giusto, o immagino che lo faccia in modi che le persone odiano, ma segue il suo cammino ed è chi è.

Le riprese della seconda metà della quinta stagione inizieranno tra qualche giorno e, per ora, il cast non sa ancora cosa accadrà nelle puntate che arriveranno sugli schermi in estate.

