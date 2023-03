You 4 Parte 2: Penn Badgley commenta l’importante svolta nella storia di Joe

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

You è tornata con la Parte 2 della stagione 4 e Penn Badgley ha commentato l’importante svolta avvenuta nella storia di Joe.

Non proseguite con la lettura per evitare importanti spoiler sul finale!

Negli episodi si scopre infatti che Rhys era l’alter ego di Joe, non il suo nuovo amico, ed era una persona reale, ma non aveva mai incontrato il protagonista fino alla sua morte avvenuta nell’episodio 7.

La star di You ha raccontato che era un po’ nervoso pensando alla reazione dei fan perché inizialmente la stagione non era stata ideata per essere divisa in due parti, scelta poi proposta da Netflix, e temeva che fosse un momento meno efficace. L’interprete di Joe ha però ammesso:

Come attore ho avuto il meglio e penso che anche Joe lo abbia avuto, e quindi anche lo spettatore. Tutti hanno ottenuto qualcosa. Lui è abbastanza reale al punto da essere una persona diversa. Potete immaginare quanto insopportabile sarebbe stato se fossi stato io a interpretare il suo alter ego? Potrebbe essere divertente, coinvolgente, ma ne abbiamo avuto un assaggio nella stagione tre, quando Joe e Joe hanno avuto il loro momento, e mi è piaciuto realmente. Ma avrebbe richiesto una quantità di tempo enorme da girare, è così diverso.

Badgley ha spiegato:

Per Joe formare una specie di relazione d’amore – un legame, una vera amicizia – con un uomo è qualcosa di così piacevole. Lo abbiamo avuto con Forty nella seconda stagione ed era iconico per quel motivo, oltre al fatto che James Scully è un attore grandioso ed era un personaggio fantastico.

Penn ha aggiunto:

Preferisco sia quindi così perché l’unica cosa che non poteva fare con un altro amico è realmente entrare nella sua psicosi come siamo riusciti a fare in questo modo. Penso di non essermi mai divertito così tanto a interpretare Joe, anche solo per il fatto che può parlare di più.

Il protagonista di You ha quindi sottolineato:

Se Rhys essenzialmente incarna i suoi pensieri, quello vuol dire che non sta pensando molto. Quindi vuol dire che Joe deve parlare piuttosto che pensare. Se ci fate caso nel trailer della Parte 1 ho una battuta. Una sola. Il resto sono in silenzio. Quello che significa, al livello più puro, è che posso recitare un po’ in un modo diverso.

Fonte: The Hollywood Reporter