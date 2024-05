Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Alcune nuove foto dal set della stagione 5 di You confermano il ritorno di un personaggio particolarmente apprezzato dai fan.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La storia si era interrotta con Joe Godlberg, il protagonista interpretato da Penn Badgley, che è insieme a Kate (Charlotte Ritchie), partner che possiede le risorse e un team PR in grado di aiutarlo a “ripulire” la sua immagine. Joe, inoltre, non sembra particolarmente alle prese con il senso di colpa ed è pronto a tutto pur di proteggere sé stesso.

Gli scatti dal set pubblicati da What’s On Netflix confermano ora il ritorno di Tati Gabrielle nel ruolo di Marienne Bellamy, mostrata mentre cammina ed è impegnata in una conversazione. La giovane, in un’altra immagine, sembra sconvolta da qualcosa.

Le riprese sono in corso attualmente a New York e Marienne tornerà quindi negli episodi dopo aver trascorso del tempo nella gabbia costruita da Joe ed essere stata salvata da Nadia. La ragazza aveva quindi finto di essere morta per liberarsi di Joe.

Nadia era poi stata incastrata per i crimini compiuti da Joe, che non era stato collegato a quanto accaduto durante il suo matrimonio con Love Quinn (Victoria Pedretti).

Che ne pensate del ritorno di Marienne nella stagione 5 di You?

Fonte: What’s on Netflix



