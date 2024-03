Nel cast della stagione 5 di You ci sarà anche Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale, Orange Is The New Black).

L’attrice avrà un ruolo regolare nelle puntate inedite e interpreterà il ruolo di Bronte, una commediografa che inizia a lavorare con Joe Goldberg (Penn Badgley) nella sua libreria. I due entrano in connessione grazie alla loro passione per la letteratura e avendo subito un lutto. La giovane suscita in lui nostalgia per la versione precedente di se stesso, portandogli a mettere in discussione tutto quello che è diventata la sua vita.

La serie si basa sui romanzi scritti da Caroline Kepnes, seguendo Joe Goldberg, un uomo che è pronto a fare tutto quando si tratta di questioni legate all’amore.

La quarta stagione era ambientata a Londra, dove Joe aveva assunto l’identità di Jonathan Moore, un professore di letteratura inglese, e seguiva Marienne (Tati Gabrielle) in giro per l’Europa.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della quinta stagione della serie.

Sera Gamble e Greg Berlanti hanno sviluppato per la tv You, show prodotto da Michael Foley e Justin W. Lo, che saranno i co-shworunner dell’ultimo capitolo della storia.

Che ne pensate dell’arrivo di Madeline Brewer nel cast della stagione 5 di You?

Fonte: Deadline



