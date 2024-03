Netflix ha annunciato con la prima foto scattata sul set l’inizio delle riprese della stagione 5, che sarà l’ultima, di You.

Nello scatto è ritratto Penn Badgley e la didascalia ricorda che la storia ritornerà nei luoghi dove tutto è iniziato.

Joe Goldberg sarà infatti di nuovo a New York, negli Stati Uniti.

La serie basata sui romanzi di Caroline Kepnes avrà come showrunner Michael Foley e Justin W. Lo, che sostituiscono nell’incarico Sera Gamble, rimasta coinvolta come produttrice esecutiva, che sta occupandosi dell’adattamento del romanzo Providence, della stessa scrittrice di You, per Peacock.

Joe, nelle puntate precedenti, ha lottato contro il lato oscuro della sua personalità al punto da avere un esaurimento nervoso in cui ha iniziato ad avere delle allucinazioni. Al termine della quarta stagione, tuttavia, il protagonista aveva accettato anche la parte più dark di sé stesso.

Il passato del protagonista potrebbe però bussare alla sua porta grazie a Nadia, attualmente in prigione per essere stata incastrata e ritenuta colpevole della morte del fidanzato, a Marienne che è viva e non denuncia Joe per tenere al sicuro la figlia Juliette, ed Ellie Alves, che il personaggio di Badgley ha sostenuto economicamente mentre studiava al college. Joe sembra al sicuro dopo che Kate ha usato il suo potere e le sue conoscenze per farlo sembrare vittima della sua ex moglie, Love Quinn, ma Ellie potrebbe forse sospettare qualcosa e scoprire che Joe è coinvolto nella morte di sua sorella Delilah.

Nel cast delle puntate inedite ci sono anche Madeline Brewer, Anna Camp, e Griffin Matthews.

Che ne pensate? Siete felici per l’inizio delle riprese della stagione 5 di You?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Instagram

I film e le serie imperdibili