You ha ottenuto il rinnovo per la stagione 5, che sarà l’ultima.

Penn Badgley riprenderà così nuovamente il ruolo del serial killer Joe, mentre il team della produzione dovrà fare i conti con l’assenza di Sera Gamble. La showrunner, che resterà coinvolta come produttrice esecutiva insieme a Greg Berlanti, ha infatti rinunciato all’incarico per occuparsi di altri progetti e verrà sostituita da Michael Foley e Justin W. Lo.

Berlanti e Sarah Schechter hanno dichiarato:

Abbiamo intenzione di proporle ogni idea che avremo nella nostra società nei prossimi anni. Fin da quando i nostri amici di Alloy hanno condiviso il fantastico libro di Caroline Kepnes, abbiamo sempre considerato il progetto come destinato ad avere cinque stagioni. Siamo entusiasti nel continuare il nostro rapporto con Mike e Justin mentre prendono le redini della serie come co-showrunner e si preparano a portare a casa Joe.

La storia ritornerà infatti negli Stati Uniti, a New York, dove era iniziata.

Sera Gamble ha aggiunto:

Realizzare lo show insieme ai nostri sceneggiatori, produttori, registi, al cast e alla troupe, è stato un onore e divertente in modo ridicolo. E mi sento fortunata nell’aver lavorato con un artista dotato e riflessivo come Penn Badgley. Sono orgogliosa di quello che abbiamo raggiunto e mi sento privilegiata nel passare il testimone. Sono entusiasta nel vedere e sostenere il team di You mentre portano la storia di Joe Godlberg alla sua deliziosamente contorta conclusione.