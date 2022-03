NBC ha annunciato che(Il Signore degli Anelli) farà parte del cast delladi

Sean Astin interpreterà la nemesi d’infanzia di Dwayne Johnson, il chiropratico Julian Echo, rancoroso verso il campione, nella seconda stagione dello show ispirato alla vita della star del wrestling e del cinema.

Astin sarà una guest star ricorrente nei segmenti flash-forward della commedia di NBC, che ricomincerà questa sera, 15 marzo negli Stati Uniti. Il personaggio appare prima del giorno delle elezioni del 2032, sostenendo che Dwayne abbia cercato di ucciderlo quando era un ragazzo, un’accusa che potrebbe rovinare la campagna presidenziale dell’ex wrestler.

Recentemente Sean Astin è stato l’eroico Bob Newby in Stranger Things ed è apparso come guest star in The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine e Supergirl.

La prima stagione di Young Rock è disponibile su Now. Non sappiamo ancora se la seconda stagione sarà trasmessa in contemporanea in Italia o se arriverà quando sarà conclusa.

Che ne pensate dell’ingresso di Sean Astin nel cast della stagione 2 di Young Rock? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Wrap