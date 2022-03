sarà, la ragazza del liceo, che diventerà l’ex-moglie e socia d’affari di Dwayne Johnson nella stagione 2 di

L’attrice sarà una guest star ricorrente nella prossima stagione, e secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Dany è compassionevole e premurosa, essendo anche u’atleta disciplinata e futura CEO. Inizialmente sarà la ragazza del college di Dwayne a Miami, ma presto diventa un vero punto di forza della sua vita mentre pensa di abbracciare la carriera del wrestling professionistico.

Broche è meglio conosciuta per il suo ruolo come Tonya nella seconda stagione di Ballers di HBO, dove recita insieme a Johnson e Andy Garcia, la serie è stata prodotta da Seven Bucks di Johnson e Dany Garcia.

La prima stagione di Young Rock è disponibile su Now. Non sappiamo ancora se la seconda stagione sarà trasmessa in contemporanea o se arriverà quando sarà conclusa.

La serie Young Rock racconta tre fasi della vita di Dwayne Johnson, coinvolto come produttore esecutivo del progetto creato da Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat). Adrian Groulx ha il ruolo del protagonista da bambino, Bradley Constant recita nelle scene in cui è un teenager e Uli Latukefu in quelle in cui è un giovane adulto. Johnson, inoltre, appare in più di una puntata in cui si immagina la sua campagna elettorale per diventare il Presidente degli Stati Uniti.

