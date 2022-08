Le riprese della stagione 3 di Young Rock cominceranno il mese prossimo a Memphis, ma molti dei wrestler visti nella stagione 2 avranno un nuovo volto.

Secondo PWInsider, Roddy Piper, Mankind, The Undertaker, Fred Blassie e Lou Albano saranno tutti riassegnati nella terza stagione. Il motivo principale è che la produzione della serie tv si è spostata dall’Australia agli Stati Uniti. La serie sta anche cercando qualcuno per interpretare Liberace, per l’apparizione in WrestleMania I, così come l’attore Jeff Cohen che sarà presente a una festa dopo WrestleMania . Inoltre un episodio della prossima stagione ruoterà attorno a WrestleMania 13, la prima Mania di The Rock, dove ha sconfitto The Sultan per mantenere il WWF Intercontinental Championship.

Per la terza stagione tornerà Chavo Guerrero, che ha lavorato come coordinatore ufficiale del wrestling negli episodi precedenti.

La prima stagione di Young Rock è disponibile su Now. Non sappiamo ancora quando verrà trasmessa in Italia la seconda stagione.

Fonte: Comic Book