Zack Snyder ha realizzato un cameo, di cui ora è stato condiviso online il video, nella serie animata Teen Titans GO!.

Nella scena si vedono i giovani protagonisti incontrare il regista, che stava tenendosi in forma regalando dei divertenti riferimenti al suo 300, che condivide quindi con loro le idee per un potenziale film che li potrebbe vedere protagonisti. Snyder descrive quindi una sequenza epica che coinvolge anche dinosauri e Darkseid.

Ecco il video:

This went so HARD oh my god pic.twitter.com/bDlSbPvZFA — AJ 🏳️‍🌈 | #FlashPack (@AjepArts) September 16, 2022

Zack Snyder, dopo quanto accaduto con Justice League, non sembra essere in buoni rapporti con Warner Bros Discovery e le sue idee per il DC Universe, quasi sicuramente, sono state definitivamente abbandonate.

I fan della DC, prossimamente, ritorneranno nelle sale per vedere Black Adam, il film con star Dwayne Johnson e in cui potrebbe apparire anche Superman nella versione interpretata da Henry Cavill, anche se per ora non è stata data alcuna conferma. Tra i prossimi progetti targati DC anche The Flash, il travagliato lungometraggio con star Ezra Miller, che porterà sul grande schermo Michael Keaton e Ben Affleck nella parte di Batman.

Che ne pensate del video del cameo di Zack Snyder in Teen Titans GO!? Lasciate un commento!

