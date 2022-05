Netflix ha annunciato oggi, nell’ambito della conferenza sulle produzioni italiane che si è svolta a Roma in presenza di Reed Hastings , di essere al lavoro su una nuova serie animata di Zerocalcare dopo il grande successo di Strappare lungo i bordi

Scritta e diretta da Zerocalcare, la serie non ha ancora un titolo né una data di uscita. Squadra che vince, però, non si cambia: verrà ancora una volta prodotta da Movimenti Production, in collaborazione con Bao Publishing.

Il mondo narrativo, il linguaggio unico e gli indimenticabili personaggi dell’universo del fumettista romano torneranno in un nuovo formato composto da sei episodi (questa volta da mezz’ora ciascuno) che andranno ancor più in profondità esplorando i temi cari all’autore.

Vi terremo aggiornati!

Trovate tutte le informazioni su Strappare lungo i bordi nella nostra scheda.