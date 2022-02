sarà la protagonista e produttrice di, una nuova serie originale che verrà prodotta per Paramount+. Il progetto è uno di quelli sviluppati daper la piattaforma di streaming dopo i successi di

Nel team della produzione ci sarà anche l’attrice Nicole Kidman tramite la sua Blossom Films. Le riprese del progetto inizieranno a giugno e Tom Brady (Colony) sarà sceneggiatore e showrunner del progetto.

Lioness racconterà la storia dell’omonimo programma della CIA. Zoe avrà il ruolo di Joe, la responsabile del gruppo che si occupa di missioni sotto copertura per sconfiggere i terroristi più pericolosi al mondo. Il programma della CIA è stato creato per rispettare i costumi locali delle nazioni del Medio Oriente avendo delle soldatesse che si occupano di indagare sulle donne locali invece che militari uomini.

Brady ha dichiarato:

Sono un enorme fan del lavoro di Taylor Sheridan e sono onorato nell’aiutarlo a raccontare la sua prossima fantastica storia con Lioness. Taylor ha creato un thriller epico, coinvolgente e globale ambientato nel mondo delle spie su un gruppo di donne complesse e forti e non posso immaginare nessuno in grado di portare in vita questi personaggi rispetto alle produttrici esecutive Nicole Kidman e Zoe Saldana.

Zoe Saldana sarà così impegnata per la prima volta con un ruolo da protagonista in una serie televisiva dopo aver recitato in film di successo come Avatar, Guardiani della Galassia e the Adam Project.

Che ne pensate della nuova serie Lioness con star Zoe Saldana? Lasciate un commento!

Fonte: Collider