Zorro: Bryan Cogman sarà lo showrunner della serie Disney

Bryan Cogman è stato scelto come showrunner, sceneggiatore e produttore della serie Zorro prodotta da Disney.

Nel progetto, in fase di sviluppo dal 2021, è coinvolto come protagonista e produttore Wilmer Valderrama.

Al centro della trama ci sarà il privilegiato Diego De La Vega che torna nella sua città natale di El Pueblo de Los Angeles dopo una tragedia in famiglia. Lì scopre una cultura all’insegna della corruzione e dell’ingiustizia che lo porterà a diventare il vigilante mascherato chiamato Zorro, il primo vero supereroe americano.

La serie sarà una nuova, coraggiosa, versione della serie classica e si rivolgerà a un pubblico moderno. Zorro proporrà un’avventura le cui radici sono nella storia ricca e all’insegna della diversità della California e sarà piena di umorismo, intrighi sinistri, coinvolgimenti romantici e momenti elettrizzanti pieni d’azione.

Cogman è famoso per il lavoro compiuto con Game of Thrones, di cui è stato co-produttore e sceneggiatore di ben 11 episodi. Recentemente Bryan è stato consulente per la prima stagione della serie Il Signore degli anelli: Gli Anelli del Potere.

Che ne pensate della scelta di Bryan Cogman come showrunner di Zorro? Vi sembra una scelta adatta?

Fonte: Deadline