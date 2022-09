Zorro: Javier Quintas, dopo La casa di carta, sarà il regista della serie reboot

La serie reboot delle avventure di Zorro, in fase di sviluppo per Prime Video, potrà contare sul sostegno e sul lavoro del regista Javier Quintas, in passato nel team di show come La casa di carta e Sky Rojo.

Il progetto è scritto da Carlos Portela (Velvet Collection) e John Gertz, fondatore di Zorro Productions e uno dei produttori del film La maschera di Zorro, sarà uno dei produttori esecutivi.

La storia si svolgerà nel 1830 a Los Angeles e il ruolo del protagonista è stato affidato a Miguel Bernardeau, conosciuto per aver recitato in Elite. Nel cast anche Renata Notni che avrà la parte di Lolit Marquez, Dalia Xiucoatl, Emiliano Zurita e Joel Bosqued.

Il progetto, secondo i produttori, racconterà le origini del personaggio e al tempo stesso rispetterà i codici del franchise, proponendo storyline elaborate con una rilevanza contemporanea, dei personaggi femminili forti, dei riferimenti alla cultura pop e scene spettacolari in ogni episodio.

Le riprese sono iniziate il 25 luglio in Spagna e proseguiranno fino alla fine dell’anno.

Che ne pensate della scelta di Javier Quintas come regista del reboot di Zorro? Lasciate un commento!

Fonte: Variety