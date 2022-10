Wanna, la donna dietro la truffatrice: lo showrunner ci svela aneddoti e segreti di Wanna Marchi

Nel nostro appuntamento settimanale con le videointerviste di “A casa di Alò”, Alessandro Garramone è stato ospite di Francesco Alò, chiamato a raccontare i retroscena della serie Netflix Wanna.

Nell’intervista, Garramone ha ribadito che:

Wanna Marchi ha accettato di non essere pagata, di non vedere niente prima, di non sapere chi saremmo andati a intervistare.

Nel corso delle due ore di intervista, arriviamo a conoscere Wanna, così come l’ha vista Alessandro Garramone.

Una donna innamorata del marito fedifrago, una diciottenne insultata dalla suocera il giorno delle nozze perché “brutta”:

…Idea che c’è dietro tutti gli antieroi. Tu scopri a un certo punto che al cattivo è successo qualcosa e quel qualcosa non lo ha, secondo me, fatto cambiare veramente, ma lo ha convinto che sarebbe potuto cambiare. Wanna Marchi, non a caso, diventa realmente aggressiva e cattiva dopo il fallimento. C’è la famosa frase tu mi hai portato via, tu adesso mi devi ridare. In quel tu c’è tutto il mondo. In quel punto si crea un mondo in cui sono Wanna e Stefania, Stefania e Wanna. La serie si chiama Wanna perché Stefania è già dentro Wanna. Non c’era bisogno di chiamarla Wanna e Stefania. Sono esattamente la stessa cosa.

Il legame con Stefania è infatti uno dei perni della serie, ma anche della vita di Wanna; una madre che ha fatto della relazione con la figlia il suo intero universo affettivo.

Sono affascinato dall’affetto che lega le due donne perché è il contraltare dell’assoluta mancanza di empatia nei confronti del resto del mondo. Come se a loro bastasse vivere quel rapporto tra loro due.

Ma, al di là della famiglia e delle sue origini, Wanna Marchi è soprattutto la teleimbonitrice che tutti noi conosciamo. Un’estetista che scopre il suo talento nelle vendite e capisce come emergere:

Il pianto in realtà è il fatto che lei capisce che per farsi notare in quella situazione bisogna andare controcorrente. (…) In televisione deve succedere qualcosa. Lei all’inizio fa succedere il pianto, poi farà succedere il contrario, che però non è solo insultare le persone. Lei insulta le persone mettendosi in mezzo agli sfigati. Non c’è sadismo da parte della Marchi. Ci credi. Perché lei ti dice che il marito le fa le corna. Lei fa reality.

