La recensione dell’episodio 1×07 della serie A Murder At The End Of The World, disponibile su Disney+

Quando si guarda una serie alla base della quale c’è un mistero da svelare, al di là delle atmosfere e della caratterizzazione dei personaggi, che sono comunque fondamentali per il suo successo, è importante che il mistero che viene dipanato abbia una risoluzione soddisfacente ed a causa della prevedibilità del finale dell’episodio 1×07 di A Murder At The End Of The World, con la rivelazione del colpevole, non possiamo dire che questo show abbia del tutto colpito nel segno.

Chi è il colpevole e perché ha ucciso

L’episodio 1×07 di A Murder At The End Of The World raccoglie assieme tutti i protagonisti della serie in un elegante appartamento fatto costruire da Andy Ronson (Clive Owen) a più da 50 metri sottoterra, per evitare le radiazioni in caso di disastro e pr...