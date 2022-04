Anatomia di uno Scandalo: la recensione della prima stagione in arrivo dal 15 aprile su Netflix

Tratto dall’omonimo successo letterario di Sarah Vaughan, Anatomia di uno Scandalo, la nuova serie di Netflix è solo il primo appuntamento di quella che sarà un’antologia che dovrebbe descrivere un diverso scandalo per ogni stagione. Il nome dietro la serie è uno di quelli che non possono essere ignorati: David E. Kelley (The Practice, Ally McBeal, Big Little Lies, The Undoing), un maestro nel raccontare drammi legali e personali.

LA TRAMA DI ANATOMIA DI UNO SCANDALO

Anatomia di uno Scandalo, composta da soli 6 episodi della durata ciascuno di circa 45 minuti, una rapidissima maratona, considerati gli standard degli ultimi show apparsi sulla piattaforma streaming, racconta la storia dello scandalo sessuale in cui viene coinvolto un ministro del partito conservatore inglese, James Whitehouse (Rupert Friend), e di quale effetto avrà sulla sua perfetta famiglia da copertina, compos...