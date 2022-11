La recensione del finale della prima stagione di Andor, disponibile su Disney+

Con “Lampi di Ribellione” la prima stagione di Andor giunge alla sua conclusione. Lo fa con un episodio denso di azione e di incontri/scontri risolutivi che acquisisce forza dal crescendo di tensione accumulato negli episodi precedenti, proprio come i climax degli archi narrativi passati (La Resa dei Conti, L’Occhio e Una Via d’Uscita), ma fedele al suo manifesto narrativo, concentra tutta la forza e tutta l’attenzione sulle storie e sulle scelte dei personaggi che ci hanno accompagnato. Non c’è in ballo il destino della galassia o una superarma da distruggere come ci avevano abituato altre narrazioni starwarsiane più tradizionali: il massimo della “scala” che raggiungiamo è un’insurrezione cittadina e forse planetaria, ma proprio in questo sta la forza della lotta che va in atto. Fedele al ‘manifesto programmatico’ della serie, Andor chiude mostrandoci come le scelte e i conflitti interiori dei singoli ind...