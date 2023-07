La recensione della prima parte della stagione 2 di Avvocato di Difesa, serie prodotta per Netflix

Per la stagione 2 l’Avvocato di Difesa Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) torna a sfrecciare sulle strade dell’assolata Los Angeles con la sua Lincoln, che nei primi 5 episodi di questa nuova avventura si vedrà molto meno di quanto uno si aspetterebbe, rendendo il protagonista della serie forse meno peculiare di quanto non meriti di essere, ma c’è un motivo per cui la vita di Mickey sia tanto cambiata.

Lana Parilla nel ruolo di Lisa Trammell, Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo di Mickey Haller

I collegamenti tra la 1^ e la 2^ stagione

Dopo essere riuscito ad ottenere l’assoluzione per il suo cliente Trevor Elliott (Christopher Gorham), aver fatto arrestare un giudice corrotto ed aver ereditato lo studio di un ex collega, Mickey deciderà di tenerne gli uffici perché...