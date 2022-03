La recensione della docuserie, disponibile su Netflix

Dopo il successo di Tiger King e l’ondata di progetti dedicati a truffatori di vario genere, dalla serie Inventing Anna al documentario su Simon Leviev che ha conquistato i vertici delle classifiche di Netflix, la curiosità nei confronti di Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi era piuttosto alta. Il risultato della docuserie prodotta per la piattaforma di streaming non è però all’altezza delle aspettative faticando a trovare l’approccio giusto allo scandalo che nel 2015 ha scosso il mondo della ristorazione newyorchese e lasciando fin troppe questioni in sospeso.

La trama di Bad Vegan

Al centro degli episodi c’è la storia di Sarma Melngailis, una famosa chef vegana che aveva conquistato la città di New York e attirato l’attenzione delle celebrities e dei media con il suo ristorante Pure Food and Wine, frequentato da star come Rooney Mara, Anne Hathaway e Alec Baldwin. Proprio l’attore, sec...