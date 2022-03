Batwoman 3×13 “We Having Fun Yet?”: la recensione

Si è parlato così tanto di Batwoman dal suo debutto, spesso più per le polemiche ed i problemi nati dietro la telecamera che per la serie in sé, che l’impressione è che gli autori di questo show abbiano dovuto combattere una non facile battaglia in un ambiente già parecchio competitivo, nel continuo sforzo di mettere toppe, dove possibili, a storyline fortemente influenzate da eventi esterni. È per questa ragione che questa terza stagione ha finito per essere forse una delle più equilibrate ed interessanti, con una Javicia Leslie finalmente piena padrona del suo ruolo.

Nonostante la qualità del prodotto sia sicuramente migliorata rispetto allo scorso anno, viene ancora spontaneamente da domandarsi quanto spazio prodotti di qualità moderata come questo possano continuare a ritagliarsi il proprio spazio, soprattutto in un contesto delicat...