Lo vuoi un palloncino?

La recensione del midseason finale della stagione 6 di Better Call Saul, disponibile su Netflix

È notte fonda ad Albuquerque. Da un tombino, esce Lalo Salamanca, tornato in segreto dalla Germania. Cammina fino al suo veicolo, si cambia, guida fino a una stazione di servizio dove fa una doccia. Torna in macchina, si concede un breve sonnellino. Dopodiché, torna nelle fogne, cammina fino alla sua postazione. Dalla fessura di un canale di scolo sul bordo di un marciapiede, con un binocolo, continua a tenere d’occhio il suo obiettivo: la Lavandería Brillante e ciò che si nasconde sotto di essa.

Reshoot

Chi non può lavorare con la stessa calma e meticolosità di Lalo è Saul, che deve risolvere in pochissimo tempo il problema delle foto del falso Rand Casimiro, il mediatore del caso Sandpiper. L’avvocato recupera Joey, l’attore scelto per interpretare Casimiro, dal parcheggio del supermercato nel quale lavora, dove sta sistemando dei carrelli ripetendo tra se e se delle...