Bodkin, la recensione della stagione 1, disponibile su Netflix da oggi 9 maggio.

Quanto ti spingerai oltre per raccontare una storia? Sei disposto a mettere da parte la tua integrità per raggiungere la verità? È questo il punto attorno al quale girano le vicende di Bodkin, nuova serie tv di Netflix in arrivo oggi 9 maggio sulla piattaforma. Un thriller a tinte comedy in sette episodi, ideato da Jez Scharf e prodotto da Higher Ground, lo studio dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e di sua moglie Michelle.

Protagonisti di Bodkin, Siobhán Cullen, Robyn Cara e Will Forte che interpretano tra personaggi nettamente diversi tra loro, ognuno con un proprio obiettivo e con un modo tutto suo per raggiungere la verità. Bodkin debutta oggi con tutti e sette gli episodi, e avendoli visti in anteprima, posso anticiparvi cosa vi aspetta nel caso voleste fare un viaggio nella fredda Irlanda.

La trama di Bodki...