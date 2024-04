La recensione di Briganti, la serie disponibile su Netflix dal 23 aprile.

Briganti ha tutto l’aspetto di una storia di pirati. C’è una mappa contenente un tesoro, una banda di criminali che lo cerca. Ci sono gli antagonisti che dovrebbero appartenere alla giustizia, o comunque allo status quo, ma è gente subdola e violenta, che si muove nella direzione sbagliata. I criminali sono una legge ombra, un governo segreto, più primitivo nel modo in cui si fa rispettare, ma anche una forza di liberazione. Solo che non tutti se ne sono accorti.

L’idea di Briganti sta dalla parte giusta. Cioè di riappropriarsi dei fatti, delle leggende e dei miti italiani per trarre ispirazione per racconti non per forza accurati storicamente (la serie non lo è), ma che sappiano valorizzare il contesto storico. Il collettivo romano GRAMS riesce a usare in proprio favore l’ambientazione. Un sud Italia che guarda all’immaginario internazionale, un luogo riconoscibile, eppure al confine con il fantasy\weste...