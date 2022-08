La recensione della miniserie Cinque Giorni al Memorial, disponibile su Apple TV+

Cinque giorni al Memorial, sviluppata da John Ridley (American Crime, Godfather Of Harlem) e Carlton Cuse (Lost, Bates Motel), è tratta dall’omonimo libro della giornalista vincitrice nel 2010 del premio Pilitzer, Sherri Fink e racconta i cinque giorni da incubo in cui è sprofondato un ospedale locale di New Orleans quando, nel 2005, l’uragano Katrina lasciò una scia di morte e distruzione in Louisiana, con più di 1800 vittime e non meno di 81 miliardi di dollari di danni, che lo classificano tutt’oggi come il peggior disastro naturale che abbia mai colpito gli Stati Uniti d’America.

LA STORIA DEL MEMORIAL

Dopo che l’Uragano Katrina si abbatté sulla città di New Orleans, che si trova sotto il livello del mare, ed il sistema di argini fallì miseramente il...