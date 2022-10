La recensione della stagione 3 di Derry Girls, l’ultima a essere prodotta, disponibile su Netflix

Derry Girls saluta gli spettatori con la stagione 3, composta da sette episodi che confermano il progetto ideato da Lisa McGee come una delle migliori serie realizzate negli ultimi anni grazie al quasi perfetto equilibrio tra momenti divertenti e passaggi emozionanti.

Nel corso degli anni la narrazione è maturata insiema ai suoi giovani protagonisti, conducendo gli spettatori verso un epilogo in cui gli eventi storici sono al centro senza però mettere in ombra quanto accade ai teenager, ormai pronti ad affrontare l’età adulta, e tra le mura del Lady Immaculate College.

Un’ultima stagione all’insegna dei cambiamenti

Lisa McGee ha firmato una stagione che suscita sincere risate e profonda commozione, prendendo alla sprovvista gli spettatori nei momenti in cui propone le scene più emoziona...