La nostra recensione della prima stagione di DI4RI, dal 18 maggio su Netflix

Dalle primissime scene, DI4RI si caratterizza per un marcato tratto stilistico: i protagonisti guardano in macchina e parlano direttamente allo spettatore. Non un vezzo, ma un preciso manifesto d’intenti, quasi a renderli dei piccoli Ferris Bueller: giovanissimi alle prese con le difficoltà della loro età, raccontati con sguardo sincero e appassionato e assumendo fino in fondo la loro prospettiva.

La trama della prima stagione di Di4ri

Di4ri è la prima serie italiana di Netflix per preadolescenti, la cui prima stagione sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 18 maggio. Ambientato a Marina Piccola (Capri) la serie vede come protagonisti otto dei componenti della classe 2ª D della scuola media Galileo Galilei: Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna, interpretati, nell’ordine, da Andrea Arru, Flavia Leone, Sofia Nicolini, Biagio Venditti, Federica Franzellitti, Liam Nicolos...