La recensione della serie Echo, disponibile su Disney+

Ammettiamolo: in pochi stavano davvero aspettando la serie TV dedicata a Echo. Non che questa sia una colpa, ovviamente. Il personaggio creato da David Mack e Joe Quesada nell’ormai lontano 1999 è sempre stato di nicchia, comparendo anche relativamente poco all’interno delle storie a fumetti. Nonostante ciò, sono bastati pochi numeri per rendere Maya Lopez un’eroina fondamentale per l’evoluzione emotiva di Daredevil e per garantirle anche un posto all’interno dei Nuovi Vendicatori. Un risultato che, senza dubbio, ha puntato i riflettori verso la combattente e che deve aver attirato anche l’attenzione dei Marvel Studios, dato che hanno deciso di inserirla nella serie TV dedicata a Hawkeye.

Per chi non lo sapesse, Echo è un’eroina sorda che discende dei nativi americani e che ha visto la sua vita prendere una direzione brutale. Suo padre, Willie Lincoln, viene infatti ucciso da Kingpin quando Maya, questo il suo vero nome, era...