La nostra recensione della miniserie Fleishman a pezzi, disponibile su Disney+ dal 22 febbraio 2023

La traduzione in italiano dell’originale Fleishman is in trouble potrebbe far storcere il naso; che sia intesa o meno, l’italianizzazione rende forse maggiormente la frammentarietà che è alla base della trasposizione seriale del romanzo di Taffy Brodesser-Akner. Un andirivieni cronologico continuo, un ossessivo rimando al passato per capire il presente, che tormenta non solo gli ex sposi Toby e Rachel Fleishman (sono entrambi “a pezzi”, contrariamente a quanto la serie vorrebbe far credere inizialmente), ma tutta la cerchia delle frequentazioni del primo.

Scene da un divorzio

È bene chiarirlo subito: Fleishman a pezzi non è la storia di un matrimonio. Lo capiamo sin da subito: quando si apre il sipario, tra Toby e Rachel il divorzio è già in atto. La rottura è avvenuta dietro le quinte, e le ragioni che hanno portato al naufragio della loro relazione verranno sve...