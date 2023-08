La nostra recensione di Re e plebei, terzo episodio della seconda stagione di Fondazione disponibile su Apple TV+

L’immenso universo di Fondazione continua a svelarsi, strato dopo strato, nel terzo episodio della seconda stagione della serie, Re e plebei. Se la psicostoria è una scienza che osserva i grandi movimenti del tempo e dell’umanità, questa puntata è una lente artistica che ingrandisce, concentrando l’attenzione sugli individui che si muovono in quelle maree. È uno studio delle persone intente a operare contro la scacchiera cosmica, che mostra come i singoli personaggi posseggano il potenziale per sfidare il destino.

L’episodio si apre con un delizioso tuffo nell’imbroglio. Facciamo infatti la conoscenza di Hober Mallow, interpretato con fascino magnetico da Dimitri Leonidas. Mallow, il cui nome era comparso sulle pareti della Volta al termine del secondo episodio, è un delizioso lestofante che danza sul filo del pericolo, che sia contrattare con...