La nostra recensione del settimo episodio della seconda stagione di Fondazione, disponibile su Apple TV+

Creare un episodio denso come Una morte necessaria è un’arma a doppio taglio. Benché la settima puntata della seconda stagione di Fondazione offra sviluppi entusiasmanti, facendo evolvere la trama principale con una velocità mai vista prima, essa soffre anche del peso delle sue stesse ambizioni. Piramide di dialoghi le cui fondamenta non sono uniformemente solide, questo capitolo ha il sapore della quiete che precede la più sanguinosa delle battaglie, come la scena finale lascia presagire.

Cosa sta succedendo

In Una morte necessaria, le tensioni nell’universo della serie si intensificano mentre Fratello Giorno (Lee Pace) affronta Fratello Constant (Isabella Laughland) e Poly (Kulvinder Ghir) preparando il terreno per un imminente confronto con la Fondazione su Terminus. Il tutto mentre naviga nelle tumultuose acque del complicato matrimonio politico con la Regina Sareth...