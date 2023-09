La recensione di L’ultima imperatrice, ottavo episodio della seconda stagione di Fondazione disponibile su Apple TV+

Che Demerzel (Laura Birn) fosse l’asso nella manica di Fondazione è sempre stato chiaro, seppur implicito. La sua centralità nell’Impero Cleonico e l’ignoranza curiosa degli imperatori in merito a questa figura hanno sempre costituito un enigma nella serie Apple. In L’ultima imperatrice, l’esigenza di intrecciare la storia dei robot e gli intrighi politici della trama principale si concretizza, seppur con risultati non sempre convincenti.

Con lo squilibrato piano di esecuzione pubblica di Giorno (Lee Pace) e la rocambolesca entrata in scena di Hober Mallow (Dimitri Leonidas), Fondazione recupera un tono fortemente action, in una sequenza relativamente breve ma che restituisce al pubblico un brivido avventuroso a lungo sopito. La fine di Becky appare leggermente affrettata, e la conversazione proiettata tra Hari Seldon (Jared Harris