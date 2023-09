La nostra recensione di Molto tempo fa, non troppo lontano, nono episodio della seconda stagione di Fondazione disponibile su Apple TV+

Luminosa stella morente in un’oscura galassia, il nono episodio della seconda stagione di Fondazione compone un ricco mosaico di miti, sentimenti e decisioni amare che colpisce al cuore, raccontando l’incessante lotta dell’umanità per la supremazia e la sopravvivenza. Molto tempo fa, non troppo lontano mescola magistralmente le atmosfere più moderne dello show a un fascino quasi ancestrale, ricordando agli spettatori che, nel grande teatro cosmico, il passato è pulsante e persistente quanto il presente.

Il racconto dell’ancella

Il brillante incipit dell’episodio approfondisce le origini di Demerzel (Laura Birn), relitto robotico di un’era in cui la Terra era più di un semplice mito. Trasportando gli spettatori nel passato, Fondazione li rende testimoni della nascita di una relazione che modellerà il destino di un im...