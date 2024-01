La recensione della quarta stagione di For All Mankind, disponibile su Apple TV+

Sin dalla prima stagione datata 2019 era evidente che For All Mankind non fosse una serie come tutte le altre. Lo show ideato da Ronald Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi ha dimostrato sin da subito di saper fondere elementi storici con drama e fantascienza, rimanendo sempre realistico agli occhi dello spettatore. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un serial televisivo che ci mostra come sarebbero potute andare le cose se la corsa allo spazio non fosse mai terminata. Se il primo essere umano a poggiare il piede sulla Luna non fosse stato americano, ma sovietico. Questa “piccola” variazione della storia ha però dato vita a moltitudine di cambiamenti, che ci sono espansi di stagione in stagione. Ogni nuovo ciclo di episodi, infatti, è ambientato circa dieci anni dopo gli eventi precedenti, mostrandoci personaggi che invecchiano e trattando con maestria tematiche sempre diverse.

Siamo ormai giunti alla...