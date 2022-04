Gaslit 1×01 “Will”: la recensione

La storia dello scandalo Watergate è stata raccontata tante volte mettendo al centro dell’azione, come peraltro sembrerebbe corretto considerato il loro ruolo nella vicenda, i giornalisti del Washington Post Bob Woodward e Carl Bernstein, coloro cioè che scoperchiarono quel vaso di Pandora che portò alle dimissioni del Presidente Nixon. Ciò che invece l’episodio 1×01 di Gaslit fa magistralmente non è tanto raccontare una versione alternativa di una vicenda troppo famosa per essere reinterpretata, quanto piuttosto farlo dal punto di vista di figure centrali che l’hanno vissuta ed in buona parte causata e che fino ad ora non avevano trovato grande spazio nell’informazione mainstream.

LO SCANDALO WATERGATE IN BREVE

In breve, lo scandalo Watergate prende il nome da un complesso residenziale di Washington D.C. ...