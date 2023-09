Annunciato nel settembre del 2020, ma rivelato solamente un paio di anni dopo, Gen V ha suscitato allo stesso tempo curiosità e paura negli spettatori di tutto il mondo. Curiosità nel vedere come l’universo di The Boys potesse espandersi, pur mantenendo i toni tipici dello show basato sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Paura nel trovarsi di fronte a uno spin-off pensato esclusivamente per cavalcare l’onda di una serie TV dal forte successo mediatico.

Nonostante una comunicazione altalenante, che ha mantenuto lo show un po’ in sordina, Gen V è finalmente approdato su Amazon Prime Video con i primi tre episodi. Affascinati dal potenziale della nuova opera targata Craig Rosenberg, Evan Goldberg e Eric Kripke, ci siamo quinti tuffati online per scoprire il risultato di questa nuova avventura ambientata nella Godolkin University School of Crimefighting, accademia in stile Xavier Institute gestita dalla Vought International.

Saranno riusciti gli autori a replicare il succe...