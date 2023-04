La nostra recensione di Greek Salad, serie francese disponibile su Prime Video dal 14 aprile 2023

Premessa necessaria: la sola esistenza, nella catena produttiva delle piattaforme di streaming, di un prodotto come Greek Salad, dovrebbe rincuorarci tutti. Questo a prescindere dal fatto che la serie francese incontri o meno il gusto dello spettatore; in un panorama seriale generalmente omologato tanto a livello visivo quanto narrativo, la storia dei due fratelli franco-inglesi Tom (Aliocha Schneider) e Mia (Megan Northam) è un uccello raro.

Un sequel anomalo

Greek Salad è il terzo capitolo (l’unico in forma seriale) di una saga giovanile iniziata da Cédric Klapisch nel 2003 con il celeberrimo L’appartamento spagnolo; nel film i protagonisti erano il padre di Tom e Mia, quello Xavier (Romain Duris) che trovava, nel sequel Bambole russe, l’amore della propria vita nella britannica Wendy (Kelly Reilly). Così come l’amore per Martine si rivelava effimero all’inizio di Bambole russe, co...