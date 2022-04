Grey’s Anatomy 18×15: la decisione di Meredith Grey

Dopo 18 anni Grey’s Anatomy si arrende all’evidenza e torna a guardare al passato in cerca di emozioni, per tirare fuori dal cilindro una delle puntate migliori di questa tiepida stagione che, attraverso la decisione di Meredith ed in un delicato momento per per il Grey Sloan, riguarda alla storia dei suoi protagonisti ed al lungo cammino personale e professionale che hanno compiuto.

IL FUTURO DEL GREY SLOAN

L’episodio 18×15 di Grey’s Anatomy comincia con un’ansiosa Bailey che mette in guardia lo staff dei propri medici di ruolo sui rischi della valutazione a cui Grey Sloan sta per essere sottoposta e a quelli di perdere il proprio programma di specializzazione, cosa che metterebbe l’ospedale in una lista nera che porterebbe a perdere pazienti e guadagni, in un concreto pericolo di una futura chiusura.

Nonostante i...