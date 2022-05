Grey’s Anatomy 18×17: quando nessuno pensa alla cosa più ovvia

La pausa dal lavoro della Bailey non è durata poi molto e nell’episodio 18×17 di Grey’s Anatomy la dottoressa si rende conto, suo malgrado, di non potersi assentare troppo a lungo, considerati tutti i problemi che deve affrontare in quanto primario. Con un solo episodio prima del finale di stagione di due ore, inoltre, è evidente come la tensione per tutti i protagonisti si stia accumulando, compresi quelli che stanno apparentemente vivendo un momento piuttosto positivo, come Nick e Meredith. Sebbene infatti la decisione di lei sembri ormai presa, comunque vadano le cose ci saranno sicuramente delle ripercussioni, che avranno degli effetti sulla sua relazione o sulla famiglia che si lascerà alle spalle.

PACE FATTA

Proprio come una delle pazienti di Maggie e Winston, che preferisce non far sapere alla moglie di averle mentito piutt...