A guardare l’episodio 19×07 di Grey’s Anatomy sembra particolarmente evidente, dal punto di vista narrativo, che qualcosa non quadri. Non può esistere autore che pensi davvero che un episodio come I’ll Follow the Sun possa essere minimamente soddisfacente per i fan di una serie che va avanti da 19 anni e che si aspettano di assistere al commiato definitivo della sua indiscussa protagonista.

E che dietro all’annuncio della ABC che questo sarebbe stato l’addio definitivo di Meredith a Seattle ci sia in realtà un trucco o piuttosto una mossa pubblicitaria non particolarmente pulita da parte del network, aveva cominciato ad emergere già da qualche tempo, fino all’intervento di Ellen Pompeo stessa, che ha chiarito che questo, per il momento, è solo un arrivederci. Un lungo arrivederci, ma solo un arrivederci.

