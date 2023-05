L’episodio 19×17 di Grey’s Anatomy è suddiviso in tre trame, la principale delle quali vede Link alle prese con un’impossibile operazione, mentre il resto del team senior del Grey Sloan cerca una soluzione per aiutare gli internisti in difficoltà economiche e Lucas riceve una diagnosi inaspettata.

OWEN IL BULLO

Owen sembra un bullo in questa puntata ed ancora una volta dimostra di non essere disposto ad imparare dai propri errori e, per quanto sia comprensibile che il suo status di veterano lo metta in agitazione ogni volta che pensa che un suo commilitone non riceva le cure migliori, quanto accade con Link nell’episodio 19×17 di Grey’s Anatomy sancisce che non ha imparato molto dalla vicenda che gli è quasi costata la licenza medica.

Quando Owen si trova infatti di fronte un ex soldato di nome Sam, che ha avuto un grave incidente durante un lancio con una tuta alare, nel qual...