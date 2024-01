Sofia Vergara, nel ruolo dell’affascinante e spietata Griselda Blanco, è la protagonista dell’omonima miniserie in 6 episodi di Netflix che debutterà il 25 gennaio sulla piattaforma streaming. Lo show nasce come spinoff di Narcos, anche se nessuno dei personaggi del noto show appare in Griselda, e condivide di fatto con questo solo il tema: raccontare la storia di una delle Signore della droga più spietate di sempre, che operò tra gli anni Settanta e Ottanta a Miami.

A comprendere la ferocia di Griselda aiuta sicuramente l’incipit della serie che cita una frase di Pablo Escobar:

“L’unico uomo di cui ho avuto paura in tutta la mia vita è stata una donna chiamata Griselda Blanco“

La storia di Griselda

Moglie di un faccendiere della droga, la storia di Griselda inizia con la protagonista che fugge dal marito Alberto (Alberto Ammann) e da Medellin, in Colombia, ass...