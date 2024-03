La recensione dell’episodio 8 della stagione 2 di Halo, disponibile su Paramount+

Tra alti e bassi, Halo è riuscito a tenere incollato il pubblico di tutto il mondo alle gesta di Master Chief e alla sua lotta contro i malvagi Covenant. Una lotta durata una stagione composta da nove puntate, seguita da altri otto episodi distribuiti in esclusiva su Paramount+. Durante questo viaggio non tutto è andato come previsto. Talvolta la narrativa ha rallentato eccessivamente, focalizzandosi su personaggi secondari di poco conto. Altre volte, invece, la CGI ci è parsa troppo posticcia. Altre volte ancora, il fatto che John-117 indossi per pochissimo tempo il suo iconico casco ha fatto storcere il naso a moltissimi fan della saga videoludica.

Eppure siamo qui, oggi, col sorriso sulle labbra dopo aver visto l’ultimo episodio della seconda stagione.

In poco meno di 55 minuti, David Wiener e Dennie Gordon sono riusciti “chiudere” in bellezza. Volete sapere perché le virgolette su “chiudere”? A...