L’evoluzione del progetto televisivo

è da sempre la prova di come sia possibile far affezionare il pubblico a un’icona senza volto. Sin dal novembre del 2001, mese d’uscita del primo capitolo del franchise ideato da Bungie, il mondo intero è impazzito per l’avventura di. Il guerriero Spartan noto anche come John-117 è da sempre considerato un soldato determinato e implacabile, ma capace anche di provare emozioni. Non siamo qui oggi, però, per raccontarvi quanto Halo abbia fatto bene all’industria del gaming, ma per valutare la prima serie TV ufficiale basata sul brand prodotto da Microsoft.

Halo, questo il semplice nome dello show in onda dal 24 marzo su Sky e dal 28 marzo su NOW, nasce da una collaborazione tra Paramount Television Studios, Amblin Television, 343 Industries, Showtime Networks, One Big Picture e Chapter Eleven. Questo solo per farvi capire la portata di un progetto che punta molto in alto, conquistando non solo i fan della saga videoludica...