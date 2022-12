Il primo episodio della terza stagione di His Dark Materials si apre con una splendida sequenza animata in cui il capo degli Angeli ribelli Xaphania ci svela la vera identità dell’Autorità, un semplice Angelo elevatosi al di sopra dei suoi simili per dominare Cielo e Terra. “È stato chiamato un Serpente, è apparsa una nuova Eva, il tempo di una nuova ribellione si approssima”. Quello del prologo è un espediente narrativo a volte fin troppo utilizzato negli adattamenti fantasy, ma qui ha una funzione rivelatrice soprattutto negli intenti. La dicotomia fede/libero arbitrio non è mai stata il focus centrale della serie, ma arrivati all’ultima stagione sembra proprio che Thorne&Co non vogliano affatto sottrarsi dall’analisi dei messaggi più spinosi presenti nella saga di Pullman, considerata così controversa da essere stata per anni bandita da molte scuole americane.